Igazi meglepetés érkezett az 5 éves, súlyos beteg baji kislányhoz, Kingához. Bo-Bo Maci kopogtatott be a család ajtaján, hogy egy kis vidámságot hozzon a kislány életébe. A meglepetés igazi telitalálat volt, már csak azért is, mert betegsége miatt Kinga nem mehetett óvodába, így lemaradt a farsangi mulatságról. Most, a hatalmas jegesmedvének hála egy saját bulit szervezhetett otthon. A különleges alkalomra Kinga barátai és testvérei is elmentek, akik szintén jelmezbe öltöztek. Már csak a zene kellett és jöhetett a tánc. Bo-Bo Maci pedig igazi táncvirtuóz, akinek előadását biztos nem tudja senki nevetés nélkül végig nézni.

Hatalmas boldogságot hozott Bo-Bo maci Kingának, aki betegsége miatt szinte minden percét a lakás négy fala között tölti

Kinga a Kemma.hu-nak korábban elárulta, hogy az egyik nagy vágya, hogy egy hatalmas plüssmackót kapjon ajándékba, ha hazajön a kórházból. Bár a mennyezetig érő jegesmedvét nem tarthatta meg, de szülei megígérték neki, hogy egy kisebb társa fogja majd várni a műtét után, csak úgy mint a második műtét után kapott tengerimalaca, Panda.

A kislány, miután másodszorra is kórházba került, egy tengerimalacot kért szüleitől, aki máig segíti őt a gyógyulásban

Mint arról korábban beszámoltunk: nyitott koponyaműtét vár az 5 éves baji kislányra, Kingára, akiről szeptemberben derült ki, hogy Moyamoya-szindrómája van. A betegség lényege az, hogy az agyi verőér beszűkül, ami sztrókot okoz. Kinga már háromszor került miatta kórházba, Először lebénult a jobb oldala, majd elvesztette a beszédkészségét, utána pedig a bal oldalát nem tudta használni. Bár a tünetek többsége idővel eltűnt, de sajnos már most is vannak maradandó nyomai a betegségnek.