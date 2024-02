Január 6-án jelentette be a Rex Komáromi Állatvédő Egyesület, hogy kennelköhögés miatt átmenetileg szünetel náluk a sétáltatás és az örökbefogadás is. A Rexhez sok lelkes önkéntes jár hétvégente, de most pár hétig nem volt lehetőségük megmozgatni a kutyusokat. Az állatokat azonban már sikerült kigyógyítani a betegségből, így a megszokott időben, minden nap 10 és 13 óra között lehet meglátogatni az ebeket, akiket örökbe is lehet fogadni.

A rexesek egyébként az elmúlt hónapban sem pihenhettek. Szilveszter után egy tóból mentettek ki egy nagy testű kutyát, valamint egy idős, vak ebnek is új esélyt adtak.