A hegesztő- és összeszerelő üzemek bejárása közben többek között kitért arra is, hogyan zajlik az egyes munkadarabok gyártása, hogyan lehet észrevenni a hibás alkatrészeket. Megtudtuk, hogy egy műszakban mintegy 1200 munkatárs dolgozik a termelésben, átlagban 650 jármű készül el egy nap alatt és hogy a magyar munkavállalók mellett szlovák, indiai, sőt fülöp-szigeteki származású alkalmazottjaik is vannak. Mindannyiukat egyformán megbecsülik, a külföldről érkezettek jól és hatékonyan együtt tudnak dolgozni a magyar kollégáikkal. A látogatás közben megtudtuk, hogy a vállalat 123 országba exportálja az autókat és hogy 2019 óta az európai piacokra már csak hibrid hajtású Vitarák és S-CROSS-ok készülnek.

A Magyar Suzuki Zrt. közleménye szerint az esztergomi gyárban a kezdetektől fogva az autógyártás összes folyamatát lefedő termelési tevékenység zajlik, hiszen az acéllemezek préselése, hegesztése, a gépjárművek összeszerelése, festése és a kész autók ellenőrzése is ott történik. Az első mintegy két évtizedben szinte kizárólag japán jelenlét és felügyelet mellett zajlott a gyártás, de a Vitara 2015-ös sorozatgyártása óta a magyar mérnökök szerepe egyre hangsúlyosabb, már a prototípus fejlesztésében és a gyártástechnológia fejlesztésében is aktívan részt vettek. Azóta egy-egy új modell tervezésekor a magyar szakemberek visszajelzéseit, tapasztalatait is figyelembe veszik a japán központban.

A gyárlátogatás csúcspontjaként a sajtó képviselői megörökíthették az Esztergomban legyártott 4 milliomodik autót is. Végül a meghívott vendégeket egy kis játékra invitálták, akik két állomáson saját maguk is megtapasztalhatták, hogyan tanítják be az új munkavállalókat, illetve össze is mérhették egymással a tudásukat.