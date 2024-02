A költségvetési rendeleti tárgyalásokat dr. Molnár Attila polgármester hangsúlyozta, idén is az elsődleges cél a likviditás egyensúlyban tartása, az önkormányzat és intézményei stabil működésének biztosítása. Az előterjesztés tartalmazta, hogy továbbra is kiemelt feladat az intézményi létesítmények állagának megóvása, és a korszerűsítések elvégzése.

A munkahelyteremtés és a munkahelyek megtartásának elősegítése, valamint az önkormányzat jövőbeni bevételi forrásainak növelése érdekében segítik az ipari parkba betelepülő vállalkozások folyamatos működését.

– Az idei évben is fenn kell tartani Komárom lakossága részére az eddigiekben nyújtott támogatásokat, kedvezményeket. Sok más mellett például valamennyi bölcsődés és óvodás gyermek étkezését térítésmentesen biztosítjuk, és hosszú évek óta változatlan áron étkezhetnek az iskolás gyermekek is. Az újszülöttek családja számára egyszeri, vissza nem térítendő kelengyepénzt biztosítunk 200 000 forint összegben. Támogatjuk a 24 órás gyermekügyelet működését is – fogalmazott a polgármester.