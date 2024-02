A Virginiai mocsárciprusok a mocsaras, lápos területen érzik jól magukat. Léggyökereik vannak, így különösen fontos, hogy szabadon "lélegezhessenek".

– Ez a terület egy igazi látványosság is egyben. Nagyon közel nem is lehet menni, hacsak nem húztok gumicsizmát. A szorgos kezeknek köszönhetően már az útról is lehet bennük gyönyörködni. Sétáljatok el arra, mutassátok meg a gyerekeknek is a természet egyik csodáját, különlegességét – írták posztjukban. Hozzátették, a varázslat itt még nem ér véget.

– Lehet csatlakozni a csapathoz, szívesen látják azokat, akik szeretik a természetet, szeretik a városukat és tenni is szeretnének valamit érte. Lehetőség van arra, hogy együtt, egy kis fizikai munka árán szebbé varázsoljuk az Angolkertet – fejtették ki. A csapat következő akciója február 10.-én folytatódik. Reggel 8-kor gyülekező a horgászok épülete előtt és onnan szakszerű vezetés mellett lehet részese és segítsége lenni a természetnek. Játszós ruha és kesztyű szükséges a feladathoz, mindösszesen.

A szervezők arról is megnyugtatnak mindenkit, hogy nem történik természetrombolás. A történelmi tájkert kezelésének szabályait betartva dolgoznak a terület szebbé tételéért. És akinek még ezután is fenntarásai vannak, annak lehetősége van a helyszínen is erről majd beszélgetni, hiszen a részvevők között többen szakértők és szívügyüknek tekintik Tata történelmi látványosságait, természeti kincseit.

Mint arról korábban beszámoltunk: a Csekén Otthon csoport kezdeményezésére, az önkormányzat, a Tatai Sporthorgász és Környezetvédő Egyesület, a Tatai Városgazda Nonprofit Kft. és tatai civilek együttműködésével már korábban is végeztek tereprendezési, takarítási munkákat a Cseke-tó partján.