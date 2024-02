Kesztölc A tájékoztatón Farkas Krisztina polgármester köszöntötte a jelenlévőket, majd történelminek nevezte a beruházást, hiszen intézményfelújításra egy összegben korábban nem kaptak ekkora támogatást. Elhangzott, hogy a TOP Pluszban 300 millió forintnyi összeget nyertek el az épület bővítésére és korszerűsítésére. Bár az elmúlt évtizedekben ugyan voltak kisebb renoválások az 1960-as években épült óvodában, de mára már az épület meg­érett egy szinte teljes körű építészeti, gépészeti, szabványosítási felújításra. Köszönetet mondott mindenkinek, aki hozzájárul a projekt megvalósításához és méltatta a képviselő-testületet, hiszen döntésük értelmében az önkormányzat 20 millió forint támogatást nyújt a beruházáshoz.

Erős Gábor országgyűlési képviselő fontosnak tartja, hogy a gyermekeket méltó körülmények fogadják az óvodában, hiszen a kicsik a napjaik jelentős részét ott töltik. Köszönetet mondott az önkormányzatnak az önrész biztosításáért és méltatta Popovics Györgyöt, hiszen az első percektől kezdve támogatták Kesztölc vezetését a célkitűzéseikben. Reméli, hogy a beruházást követően a gyermekek örömmel vehetik birtokba a megújult épületet.

Popovics György, a vármegyei közgyűlés elnöke felidézte, hogy 2019 óta sikeresen együttműködnek Farkas Krisztina polgármesterrel. Ismertette, hogy a község a TOP-ban 330 millió forintot nyert különböző projektekre, mint például energetikai korszerűsítésre és csapadékvíz-elvezető árokrendszer fejlesztésre. Említette, hogy az előző uniós pályázati ciklusban a vármegyében összesen 47 helyszínen több mint 8 milliárd forintot költöttek bölcsőde- és óvodafejlesztésre. A TOP_Pluszban eddig húsz projekt nyert támogatást 3,5 milliárd forint értékben. Végül hozzátette: fontosnak tartja, hogy a vármegye kisebb lélekszámú települései is a lehetőségekhez mérten fejlődjenek.



Farkas Krisztina, Dankó Kristóf, Nagyváriné Radovics Angelika, Erős Gábor és Popovics György megtekintette az óvodát

Fotó: W. P.

Tornaszobát is létesítenek



Az eseményen Dankó Kristóf okleveles építészmérnök tájékoztatót tartott a tervezés folyamatáról, illetve a kialakult végleges tervekről. Elhangzott, hogy a felújításnak köszönhetően az épület műszakilag megfelel majd a kor igényeinek, arculatilag is jelentősen megújul. A tetőteret be fogják építeni, ahol többek között két csoportszoba is helyet fog kapni. A projekt során egy új, teljes értékű tornaszoba, orvosi szoba, kiszolgáló helyiségek és mosdók is létesülnek. Az intézmény akadálymentes lesz, hőszivattyús rendszert is telepítenek. Végül Nagyváriné Radovics Angelika intézményvezető vezetésével a meghívott vendégek bejárhatták az épületet és megtudhatták, hogy hol, milyen fejlesztések valósulnak majd meg.



A fejlesztést finanszírozó határozatot a Komárom-Esztergom Vármegyei Önkormányzat koordinációja és támogató döntése tette lehetővé.