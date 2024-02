A civil szervezet 2013 óta szervezi meg a városi programokat: jól látni, mekkora sikernek örvend a mulatság, mert folyamatosan érkeznek az oroszlányi asszonyok. Jól megfért egymás mellett az úttörő, a csecsemő és a hagyományos sváb, zöld és rózsaszín kockás dirndli ruhás leányzó is. Volt nagy kalapos boszorkány és sokpettyes katicabogár, de cigánylány és maga az ördög is feltűnt a bálozók között. Szól, a Találd ki gyorsan a gondolatom örökbecsű sláger is, amire egymásba karolva táncolnak a hölgyek. Véletlen, vagy sem, de stílszerű strófákat hallani: tömegben ugyanis feltűnik az oroszlányi keramikus. Licskó István már évek óta gondosan ügyel arra, hogy jól álcázza magát. Nem is annyira a foglalkozásával, mint inkább a nemével volt gond ezen az estén. A szabály ugyanis úgy szól, hogy férfiak nem léphetnek be a bálba, csakis asszonyruhába. És akkor megússzák mindenféle felhajtás nélkül.