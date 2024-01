Kiemelték, hogy a kormány 75 milliárd forinttal támogatja a magyar családokat a modern napelemes rendszerek telepítésében, a zöldenergia termelésében és tárolásában. A kivitelezők előregisztrációja december 4-én indult el, a lakossági pályázóké pedig hétfőn kezdődik.

Az EM a közösségi oldalán arra is kitért, hogy a vállalkozók körében milyen érdeklődést váltott ki eddig a kiírás. Rámutattak arra, hogy a legtöbb vállalkozás jelentkezését Pest vármegyére (402) és Budapestre (377) fogadta már el a támogató. Háromszáznál több céget regisztráltak továbbá Komárom-Esztergomban, Fejérben, Veszprémben, Bács-Kiskunban és Győr-Moson-Sopronban. Még a lista túlsó végén álló Baranyában is legalább 238 lehetséges kivitelező kínálhat bőséges választékot a pályázók számára.

Jelezték ugyanakkor, hogy egy kivitelező természetesen több vármegyében is végezhet munkát. Folyamatos a termékek felvonultatása és ellenőriztetése is, mostanáig darabra pontosan 555 eszközre nyújtottak be regisztrációs kérelmet.

A tájékoztatás szerint a pályázatot övező figyelem élénkülését jelzi, hogy a támogatóhoz intézett több mint 4400 telefonos és írásos ügyfélszolgálati megkeresés hozzávetőleg fele az elmúlt egy hétben érkezett be.

Az ingatlanonként akár 5 millió forinttal támogatott beruházásoknak köszönhetően napelemből és energiatárolóból álló rendszerekkel bővülhetnek tovább a hazai napenergia-kapacitások. A háztartások kiadásainak kétharmadát az állam vállalja át, a fejlesztési költségek így legfeljebb tíz év alatt megtérülhetnek. A programban részt vevő mintegy 15 ezer család saját célra termelhet és tárolhat el zöldenergiát, a nagyobb arányú önellátással csökkentve áramszámláit is - olvasható a minisztérium Facebook oldalán.

A poszthoz tartozó hozzászólásokban az EM arra is felhívta a figyelmet, hogy a Napenergia Plusz Programmmal kapcsolatban további információ a kormany.hu oldalon olvasható, a pályázati felület pedig a napenergiaplusz.nffku.hu linken érhető el.