A felújítás háromhetes teljes kizárással járó időszakában az összes olyan munkát – például a vízátvezetést vagy az altalajjavítást – elvégezték, amelyhez mind a két vágányon szüneteltetni kellett a közlekedést.

A teljes forgalomszünetelés ideje alatt Biatorbágyon, Herceghalmon, Bicskén és Szár megállóhelyen egyéb, az utazási komfortot javító karbantartást is elvégeztek. Megújultak a peronok, ezenkívül az állomási épületek homlokzatát, továbbá a várótermek, a mosdók és az aluljárók falait is javították, kifestették, valamint tisztították, javították az esőbeállókat és a padokat is.