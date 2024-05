Ahogy arról már beszámoltunk, elkezdődött az építése új tatai kerékpárútnak, amely összeköti az Öreg-tó partját a Fényes Fürdővel és Fényes Tanösvénnyel, illetve ott már az Által-ér völgyi bringaútra is rá lehet kanyarodni, amin egészen a Dunáig eltekerhetünk. A beruházás most jutott el arra a szintre, hogy a forgalmi rend is meg fog változni a város egy pontjnán. Egészen pontosan, a tatai önkormányzat tájékoztatása szerint az Alkotmány utca és a Tópart utca kereszteződésében.

Innen indul majd a most épülő tatai kerékpárút. Egysávosra szűkül az Alkotmány utca a munkálatok idejére

Forrás: Google Street View

Mint a város a közösségi oldalán írta, május 6-tól az Alkotmány utca egy sávon lesz használható, úgymond szűkített keresztmetszetben, valamint innen kocsival nem lehet majd behajtani a Tópart utcára. Oda autóval a Kodály tér irányából, módosított, a tatai önkormányzat által kézbesített egyedi behajtási engedélyek birtokában hajthatnak majd be (csak és kizárólag) az utcában élők.

Michl József polgármester (Fidesz-KDNP) április elején arról beszélt a projektnyitón, hogy a kerékpárút a tervek szerint a nyár elejére befejeződik, és hogy a beruházásnak köszönhetően biztonságosabbá válik a biciklis közlekedés Tatán. A beruházást pedig az indokolta, hogy a városban még nincs összefüggően kiépített kerékpárút hálózat, ezért szükség van a már megépített szakaszok összekötésére, új kerékpárutak építésére.