December 10-től, visszatérhet a felújítás előtt megszokott menetrend, mind a személyvonatok (pl. S10, S12, G10), mind pedig a soproni IC-k és a szombathelyi (Savaria, Mura, Dráva) InterCity-k teljes útvonalukon közlekedhetnek. A Railjetek esetében pedig a vasárnapi menetrendváltástól szintén visszaáll a felújítás előtti közlekedési rend, azaz megszűnik a bécsi átszállási kényszer a Salzburg, München felé railjetekkel utazók számára. A legfőbb hosszútávú előnye a pályarekonstrukciónak, hogy hazánk legforgalmasabb vonalán pontosabb lesz a vonatközlekedés és kiszámítható, biztonságos lesz újra a vasúti pálya.

A nagyobb sebességre még várni kell kicsit Fontos tudni, hogy kezdetben még csak 80 kilométer/órával közlekedhetünk a felújított jobb oldali szakaszon, az ágyazat és az alépítmény végleges tömörítését a forgalom alatti terhelés adja majd meg. Ami a sebesség fokozatos visszaépítését illeti, várhatóan jövő év elejére válik biztosítottá az eredeti 140 kilométer/órás sebesség – a bal vágányon várhatóan az év végéig, a jobb vágányon pedig az év elejétől. Ebben a „bejáratós” szakaszban a személyvonatoknál 5-6 perccel, a távolsági vonatoknál 8-10 perccel hosszabb menetidők várhatók, amiről az utasokat előre tájékoztatják.

A teljes forgalomszünetelés ideje alatt Biatorbágyon, Herceghalmon, Bicskén és Szár megállóhelyen egyéb, az utazási komfortot javító karbantartást is elvégezték. A leglátványosabb, hogy megújultak a peronok, mintegy 150-200 méteren új egyenletes aszfaltburkolatot terítettek le az említett helyszíneken. Ezenkívül az állomási épületek homlokzatát, továbbá a várótermek, a mosdók és az aluljárók falait is javították, kifestették, valamint tisztították, javították az esőbeállókat és a padokat is. Igaz, Biatorbágyon az egyik peron jövő év tavaszán újul meg.