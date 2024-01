Nyáron (sőt, kora ősszel is) több hőhullám is elérte az országot, így vármegyénket is. Mind közül az egyik legjelentősebb július közepén volt, amikor több napi hőmérsékleti rekord is megdőlt. Lapunk emlékezetes riportban számolt be arról, hogy a tatabányai Árpád-szobor tövébe lehelyezett hőmérő higanyszála 58,2(!) fokig kúszott fel.

Zárásként pedig hóhelyzet: a Mikulással együtt havazás is érkezett december 6-án és 7-én. A két nap alatt több mint nyolcvan káresethez vonultak vármegyénk tűzoltói, a 20–25 centiméternyi hó miatt számos koccanás történt, autóbuszok akadtak el, több út is járhatatlanná vált. Tatabányán sokáig nem is tudtak mit kezdeni az extrém mennyiségű hóval. A havazással karácsony előtt is meg kellett birkózni a vármegyeieknek, az ünnep idején pedig jelentős árhullám vonult le a Dunán.