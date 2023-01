Tíz méteres kidőlt fának hajtott egy személygépkocsi Bakonyszombathely és Ácsteszér közt kedd reggel. A helyszínre riasztott pannonhalmi hivatásos, bakonyszombathelyi, ácsteszéri és rédei önkéntes tűzoltók a kidőlt fát láncfűrésszel feldarabolták, valamint a jármű áramtalanítását hajtották végre.

Csépnél egy tizenöt méter magas fa dőlt az útra a 13-as úton. A helyszínre riasztott nagyigmándi hivatásos tűzoltók ezt a fát is feldarabolták, az utat járhatóvá tették. A tatabányai hivatásos tűzoltók is kidőlt fához vonultak. A Vértestolna és Gorba-tető közti útszakaszon és a Tatabánya és Tarján közti útszakaszon is kidőlt fa okozta forgalmi akadályt szüntettek meg az egységek.