− A tegnap este kezdődött hóesés kifogott a városon. Reggel óta folyamatosan kapom a jelzéseket elakadt kamionokról, késő vagy el sem indult buszokról. Kétségtelen, sok hó esett - legalábbis mostanában ez már soknak számít. A havazás aligha lepett meg bárkit is, hiszen napok óta ezt hallottuk a médiában... A városon kívül le is takarították az utakat a közútkezelők. Az autópálya és a főutak járhatóak, a tarjáni úton is lehet közlekedni - egyedül Tatabányán nem sikerült megugrani a lécet − fogalmazott, hozzátéve, hogy nem a hibást keresi, hanem megkér minden illetékest, hogy sürgősen tegyen meg mindezt azért, hogy minél hamarabb normalizálódjon a helyzet az utakon.