A nagy különbséget abban látom, hogy amíg a bélyegek időszakában már az iskolában is ténylegesen elkezdhettük a takarékoskodást, addig ma a fiatalok az otthonról hozott sémák alapján ismerkedhetnek e témával. Ennek alapja pedig a zsebpénz. Az ösztöndíjak mellett családi „támogatás” tekintetében hatalmas különbségek tapasztalhatók. Ez nem a gyerektől függ: a tehetősebb családoknak nyilván sokkal több lehetőségük van arra, hogy a gyermek bankszámláján lévő összeget gyarapítsák. Azt hiszem, szerencsém van. A fiaim próbálják értékén kezelni a pénzt.

Persze beleszülettek abba, hogy mindig, minden nagyobb vásárlást komoly előkészületek előznek meg. És azt is korán meg kellett tapasztalniuk, hogy a 2008-ban kirobban globális gazdasági válság miként hatott a családi kasszára. Ez még azóta is tart: az egykoron svájci frankos hitelt még ma is nyögjük. Látják, tapasztalják a nehézségeket, ezért kisebbik fiam rendszeresen tájékoztat az árfolyamokról, vásárlás esetén az összetevők mellett az árat is megnézi. Nagyobbik fiam pedig ma már bevállal egy-egy bevásárlást. Közben mindkettejüknek természetesen külön számlája van. Mert így van jól.