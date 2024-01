Tavaly is számos helyen valósultak meg korszerűsítések a magyarországi villamosenergia-hálózaton. Idén azonban tömegessé válnak az ellátásbiztonságot új alállomások építésével, a meglévők felújításával, bővítésével, távvezetéki fejlesztésekkel megerősítő beruházások. A hazai és uniós forrásokból támogatott projektek további zöldenergia-termelő kapacitások kiegyensúlyozott hálózatba kapcsolását is megalapozzák – írta az Energiaügyi Minisztérium (EM) közleményében.

A 2023-ban indult, sok esetben célba is ért kivitelezéseknek köszönhetően több település gyarapodik új alállomással. Új trafóval bővült többek közt az oroszlányi alállomás is. Az új, 153 tonnás, 220/126 kilovoltos transzformátor egyébként csaknem 50 százalékkal kisebb villamos veszteséggel, vagyis hatékonyabban dolgozik, és csendesebb is, a zajterhelés csökkentése érdekében. További fejlesztések, rekonstrukciók zajlottak vagy indultak mások mellett a Tatabányai Ipari Parkban is. Idén még több helyszínen kezdődnek meg beruházások, új alállomás létesül – jegyezte meg az EM. A beruházások nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy 2023-ban rekordmennyiségű, a 2022-es csúcsot több mint másfélszeresen felülmúló napenergia-kapacitás létesült Magyarországon. E fejlesztéseknek is volt köszönhető a háztartási napelemek átmeneti betáplálási korlátozásának feloldása január elsejével a hálózat 93 százalékán. A következő időszakra tervezett korszerűsítések további több ezer megawattnyi zöldenergia-termelő teljesítmény biztonságos befogadását alapozzák meg – ismertették.