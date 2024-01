Boglári Zoltán tatai képviselő közösségi oldalán számolt be arról, hogy a Cseke tófarok részében - a horgászegyesület tájékoztatása szerint - a vízügy elvégezte az átereszek tisztítását. Így a Baj felől érkező vizek nem az erdőben és a sétány töltésnél rekednek meg, hanem a tóba folynak.

– A Kalló-malom zsilip melletti szivárgások a gáttestestben - nagyon modern injektálásos módszerrel - eltömítésre kerültek, az Önkormányzat költségviselése mellett. A Malom-árok felé nyíló árapasztót teremtésvédelmi nap keretében önkéntesekkel kitisztítottuk. A 2023-as őszi-téli csapadék örömteli módon megemelte a vízszintet. Jelenleg ami kifolyik körülbelül egyensúlyban van a befolyással. Mivel a Halászcsárdánál a Malom-árokban dolgoznak, így a Csekéből nem az árapasztón, hanem a Kalló-zsilipnél csobog a víz. Az árapasztónál ezért van homokzsákos elrekesztés – magyarázta a képviselő, aki szerint az is örömteli, hogy a Tükör-forrásnál is egyre kúszik fel a vízszint, de az átbukást még nem érte el.

– Bízzunk benne, hogy 2024 is csapadékos év lesz. Így lesz esély, hogy a Malom-árokban is újra csoboghasson a víz, mint 2018, 2019 tájékán. Persze a halak a téli nyugalomnak, a téli sportok kedvelői a hónak, tartós jégnek örülnének leginkább. A klímaváltozás azonban szeszélyessé tette az időjárást. Nem maradt más, az alkalmazkodás és a sok munka – vélekedett a képviselő, aki egy videót is megosztott arról, hogyan folyik a víz a zsilipnél.