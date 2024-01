Bajba jutott kutyán segített az oroszlányi Ebrendészet, illetve az Oroszlányi Önkormányzati Tűzoltók. Thüninger Ferenc ebrendész, a Kemma.hu-nak elmondta, hogy január 23-án, kedden nem sokkal 11 előtt érkezett hozzájuk a segítségkérő hívás.

– Egy hölgy hívott bennünket, hogy a Malom tó jegébe beszakadt egy kutya. Negyed órán belül kiértünk a megadott helyszínre, ahol azt láttuk, hogy az egyik patak befolyásánál szakadt be az elvékonyodott jég az állat súlya alatt, és a kutya derékig elmerült a vízben – mesélte Ferenc, hozzátéve, hogy a hölgy közben értesítette az önkormányzati tűzoltókat is, akik hamarosan meg is érkeztek a helyszínre.

A kutya nem adta fel a küzdelmet és szerencséjére valahogyan sikerült közelebb evickélnie a parthoz. A tűzoltóknak így már csak pár lépést kellett megtenniük felé a vékony jégen, hogy kiemeljék onnan.

Az ebrendész azonnal takaróba csomagolta a kutyát, betette a furgonba és megindult vele a telep felé, ahol egy infrapanellel melegítették fel az átfagyott testét.

Szerencsére nem volt sokáig a vízben, és a patak befolyásnál a tó kicsit melegebb, éppen ezért is vékonyabb ott a jég. De a kutya emiatt nem is nagyon hűlt ki, nem volt szüksége orvosi ellátásra.

Nagy szerencséje van, hogy ép bőrrel úszta meg a jeges kalandot

Forrás: beküldött

– A chipet is leolvastuk, azonban rossz volt a megadott telefonszám. Nem frissítette a tulaj a változást. Így nem is tudtuk értesíteni, hogy kedvence nálunk piheni ki a kalandot. Szerencsére azonban hamarosan a gazdihoz is eljutott a mentés híre, és meg is érkezett hozzánk – tette hozzá az ebrendész, aki azt is megtudta, hogy a kutyát Rockinak hívják.

– A gazda elbeszélése szerint egy nagyobb tárgyat vittek be a kertkapun, Rocki eközben szökött ki. Mire a cipekedők letették a terhüket és utána indultak, az állat már messze járt. Azt még látta a gazda, hogy kutyája a tó felé indult el, és később a tűzoltóautót is észrevette. A tónál mondták neki végül, hogy feltehetően az ő kedvencét mentették ki a jégről. Így jutott el végül hozzánk és lett happy end a történet végén – mondta Ferenc, hozzátéve:

a rosszul regisztrált chip miatt szomorúbb vége is lehet volna az esetnek.

– Minden telefonszám vagy lakcímváltozást módosítani kell állatunk chipjének adataiban is. Különben az őt megtalálók nem érik el a gazdikat, és talán sose jut haza elveszett kedvencük. Sajnos nagyon sok ilyen, elavult regisztrációval találkozunk – árulta el az ebrendész, aki arra is figyelmeztet mindenkit, hogy ne hősködjenek, ha hasonló jégbe szakadt állatot vagy akár embert látnak. Ugyanis a saját életüket is veszélybe sodorhatják. Inkább hívják a 112-t.