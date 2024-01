6.

A lista hatodik helyén áll 2015-ben kifejlesztett orosz Armata T-14. A fejlesztés egyik célja egy univerzális alváz kialakítása volt, amely más célú járművek alapjául is használható.

5.

Az ötödik tank a listán japán fejlesztésű, ez a Type-90. Ez a világ egyik legdrágább harckocsija: egy jármű ára megközelítőleg 7,4 millió amerikai dollár. A löveget a kétsíkú stabilizátor mellett a Mitsubishi által fejlesztett automata töltőrendszerrel látták el, így csökkentve a torony méretét, valamint a legénység létszámát három főre.

4.

A negyedik helyet Izrael csípte meg a listán, a Merkava 4 nevű tankkal. A 65 tonnás harckocsi fejlesztését 2001-ben fejezték be és 2003 júliusában jelentek meg először az izraeli hadseregnél. A harckocsi személyzete négy főből áll, de magával vihet még nyolc gyalogos katonát is. Képes mozgás közben is mozgó célokra tüzelni, valamint felveszi a harcot a harci helikopterekkel is.

A dobogósok

3.

A bronzérmes helyen megint Dél-Korea képviselteti magát, a K2 Black Pantherrel. Fejlesztése még 2006-ban kezdődött, a harckocsi első három prototípusát 2007-ben mutatták be.

2.

A lista második helyén egy „nagy klasszikus”, az amerikai Abrams szerepel. Az amerikai általános harckocsi, amely az Egyesült Államok hadseregének fő típusa. 1980-ban állították szolgálatba, három főbb változatát rendszeresítették. Az Abrams páncélzata speciális acélból készült, a páncéltörő rakéták hatásosságát 90 százalékkal csökkenti.