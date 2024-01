Két új szolgálati kutya erősíti a vármegyei rendőrséget. Mint arról korábban beszámoltunk: tavaly tavasszal az öt esztendős Dézi, majd decemberben a három éves Jaffa került állományba. Ők már mindketten szolgáltak korábban máshol, így már képzett rendőrként állhattak munkába. De természetesen ők sem rendőrkutyának születtek. Hosszú folyamat, sok tanulás és komoly kiválasztás után kerültek a rendőrség kötelékébe. A Kemma.hu utánajárt, hogy milyen négylábúból lehet rendőrkutya.

Ebben Elek Gábor rendőr alezredes, a vármegyei rendőr-főkapitányság Kutyás Szolgálati Alosztályának vezetője volt a segítségünkre, akinek két kutya is segíti munkáját. Ikon, egy 4 éves németjuhász, aki imádja a labdát, bármit megtesz, hogy játszhasson kedvenc játékával. Dézi, egy 5 éves hollandjuhász, aki nőstényként már kicsit válogatósabb, őt holmi játékkal nem lehet munkára ösztönözni. Viszont imádja a hasát, pontosabban egy bizonyos jutalomfalatot, aminek ígéretére a legengedelmesebb kutya lesz pillanatok alatt.

Mindkettőjük nyomkövető képzést kapott, de gazdájuk szerint Ikont nem teszi boldoggá ez a feladat, nem csinálja teljes szívvel, így hamarosan személykeresés képzésre megy. A különbség nagyvonalakban annyi, hogy a nyomkövetésnél a földön, míg a személykeresésnél a levegőben keresi a szagot az állat. De természetesen ennél sokkal összetettebb mindkét feladat.

Azonban ezekből is látszik, hogy a két rendőrkutya mennyire különböző személyiség és így különböző feladatokra lehet őket bevetni. Pontosan ezért a rendőrkutyák kiválasztása egy nagyon összetett és sokrétű folyamat. Az alezredes elmondta, hogy két lehetőség van, hogy egy kutya bekerüljön a rendőrség kötelékébe. Egyik, ha egy rendőr egy ígéretes kölyökkutyát vesz magához, aminek azonban a képességeit ekkor még nem lehet tudni. Felneveli és tanítja, amíg kiderül, hogy valóban megfelel-e a képzésre. Ez a rizikósabb, mert nagyjából 10 hónapos korára fog kiderülni, hogy egészségügyileg alkalmas-e. Ekkor a kutya a rendőr tulajdonában van, és ott is marad akkor is, ha szolgálati kutya lesz belőle, a rendőrség azonban vállalja az ellátásának a költségeit.

A másik lehetőség az úgynevezett kutyakiválasztási eljárás, ismertebb nevén kutyavásár. Ez általában a Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ Dunakeszi telephelyén zajlik és a rendőrség honlapján, illetve Facebook-oldalán meghirdetett időpontban bárki elviheti rá kutyáját. Főleg németjuhászokat, malinois-kat, hollandjuhászkutyákat, illetve ezen fajták keverékeit várják, de természetesen bármilyen eb részt vehet a kiválasztáson.

A kutyás rendőr elárulta, hogy a rendőrség kötelékében két spániel is szolgál, de volt már példa arra, hogy yorkshire terrierből egy nagyon ügyes kábítószerkereső kutya lett. Mint mondta: nagyon kényelmes, kompakt kutya. Felteszik a polcra és könnyedén végig tud vizsgálni mindent.

Azonban ez nem jelenti azt, hogy minden megunt négylábú kedvencből lehet szolgálati kutya. Ugyanis a kiválasztásra sajnos sokszor az ilyen állatokat hozzák el. Azonban, hogy átmegy-e a rostán egy hosszú folyamat dönti el.