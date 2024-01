A székesfehérvári menhely egyik épületének tetejét a rendkívül csapadékos decemberi időjárás tette tönkre, a beázás pedig további, akár visszafordíthatatlan károkkal fenyegetett. Az állatotthon eredetileg anyagi segítség reményében fordult követőihez a közösségi médiában, a felhívás pedig eljutott a hazai tető-, kerítés- és homlokzatgyártóhoz, a gyermelyi telephelyű Zensteelhez.

– Régóta fontos számunkra a különböző jó társadalmi ügyekben való aktív részvétel, kisállatmenhelyeket is több alkalommal támogattunk már. Most sem volt kérdés, hogy segítünk, ráadásul, mivel a posztban egy összeroskadó tetőről volt szó, egyből arra gondoltam, ne »csupán« pénzbeli adományt küldjünk, hanem biztosítsunk trapézlemezt a teljes, körülbelül 350 négyzetméteres tető lefedésére, annak minden tartozékával együtt – elevenítette fel Tóth Zoltán, a Zensteel brandről is ismert TRM Pro Kft. ügyvezető-tulajdonosa.

A felajánlás kapcsán Krepsz Gyöngyi, a HEROSZ Fehérvári Állatotthon vezetője elmondta: – napi szinten 200-250 állatot gondozunk. Ezeknek a nagy része kutya, illetve macska, de mindenféle egyéb társállat is be szokott hozzánk kerülni, illetve sérült, vadon élő állatok mentésével is foglalkozunk. Gyakorlatilag felújításokra egyáltalán nincsen pénzünk. Az, hogy a tetőszerkezet teljes anyagát biztosították nekünk, egy fantasztikus ajándék volt számunkra.

A lakossági, kereskedelmi, ipari és mezőgazdasági berkekben is egyre több épület tartós, hatékony és gazdaságos lefedéséről gondoskodó Zensteel-trapézlemezeket a vállalat kereskedelmi vezetője szállította le a menhelyhez. Jesch Márton megjegyezte: – ez az univerzális termékünk több szempontból is optimális megoldás ennél az épületnél, ugyanis a kis súlya miatt nem terheli meg a meglévő építményt, ráadásul az egyszerűségénél fogva a helyi önkéntesek is könnyen és gyorsan fel tudják szerelni a tetőre. A helyreállítás után garantáltan nagyon hosszú ideig ellenáll majd az időjárás viszontagságainak, a menhely lakói így biztonságban lesznek.

Az akció motivációt illetően Tóth Zoltán hozzáfűzte azt is, kifejezetten örülnek, hogy egy olyan szervezeten segíthettek, amely a kisállatok gondozásán túl a diákoknak szánt különböző programokon keresztül sokat tesz a fiatal generációk helyes szemléletformálása érdekében, ami a Zensteel számára is az egyik legfontosabb cél.