Zsúfolásig megtelt a József Attila Könyvtár nagyelőadója. Pedagógusok, érdeklődők mellett a TSZC Mikes Kelemen Technikum és Szakgimnáziumból is érkeztek hallgatók.

Mikolasek Zsófia, az intézmény igazgatója üdvözölte a vendégeket, akiket arra biztatott, keressenek mindig maguknak egy mesét, amely az adott élethelyzetükről szólnak, azt tükrözik.

Suller Ildikó, a gyermekkönyvtár vezetője, a program főszervezője mutatta be az első előadókat. Határvölgyi Csilla és Farkas Györgyi, a tatabányai Pólya György Általános Iskola pedagógusai meséltek részletesen a mesék világáról, s hozták összefüggésbe az azokban fellelhető szimbólumrendszert a teremtésmítosszal is. Farkas Györgyi a felvezetőben kiemelte a meseolvasás fontosságát. Azt is elmondta: sok mese nagyon bonyolult gondolatvilágot mutat, így alsósok számára leegyszerűsítve szükséges azokról mesélni. Nagy feladat az oktatási és nevelési intézményekben az élő beszéd, a mesemondás megszerettetése.