Sajnos, a mai világban rengeteg olyan család él, akiknél hiába dolgozik akár anyuka és apuka is, mondjuk nevelnek még 1-2-3 gyermeket is. A fizetésük sajnos, csak a lakhatás (albérlet vagy lakáshitel) és a rezsiköltség kifizetésére elég, élelemre már nagyon kevés jut. Nekik is – mindenkinek, akinek szüksége van – helyezzük ki az Enni adok ételdobozokat!