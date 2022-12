Bokodon, a Fő utca 25-nél, Tatabányán pedig a Bánhidai lakótelep 207. szomszédságában, a Máltai Játszótérnél elhelyezett dobozba rakhatunk ételt. Csak olyat adjunk, amit magunk is megennénk még.

Az „Enni adok” ételdobozba betehetünk tartós élelmiszert, pékárut, zöldséget, gyümölcsöt, de házi lekvárokat, befőtteket is. A rászorulók személyenként naponta 3 darabot vehetnek ki belőle.

Önkéntesek gondozásában Az Enni adok ételdoboz egy 65x59x39 centiméteres szekrény, amely műanyagból készült fém megerősítésekkel. A szekrény vízálló és UV védett anyagból készült. Minden dobozhoz tartozik egy önkéntes csapat, amely naponta legalább egyszer, melegebb időjárás esetén naponta többször is látogatja, takarítja a dobozt, ellenőrzi a benne lévő élelmiszereket, ételeket.

Hideg időben befőttes üvegben vagy tiszta, jól záródó dobozban főtt ételt is vihetünk a szekrénybe, fontos azonban, hogy ezekre minden esetben írjuk rá, hogy a benne lévő étel mi és mikor készült. Ha gyermekünket is bevonjuk az adományozásba, azzal benne is tudatosítjuk, hogy a még elfogyasztható étel nem hulladék.

Az ünnepek alatt felhalmozódott finomságokról érdemes még időben döntést hozni. Ha már látjuk, hogy a karácsonyi, szilveszteri trakták után mi maguk nem fogjuk tudni elfogyasztani az adott ételt, a még ehető, gusztusosan másnak adható maradékokat az ételdobozok valamelyikébe helyezve olyanokon segíthetünk, akik az ünnepek alatt is nélkülöznének.

A többi dobozról érdemes érdeklődni Az országban akadnak ideiglenesen leragasztott dobozok is, ezért a Re-Formáló Egyesület elérhetőségein mindenképpen érdemes utánajárni, hogy a két megyei, biztosan működő dobozon kívül melyik másikba vihetünk ételt. Korábban ugyanis például Esztergomban is működött doboz, ennek azonban egyelőre nem találtak új helyet és „gondozót”.

A dobozokra ugyanis egész évben figyelnek az ezt a feladatot vállaló önkéntesek. A legszerencsésebb, ha emellett állandó támogatóra is lelnek: egy olyan cégre, üzletre, amely az ott keletkező megmaradt étellel rendszeresen feltölti a polcokat.