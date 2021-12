Amikor már tele van a hűtő a tegnapival, de a ma érkező vendégeknek újabb fogást készítünk, amikor a rokonok beállítanak a következő adag süteménnyel vagy amikor kapunk házit, így tudjuk, hogy a bolti bejgli nálunk nem kerül majd sorra , gondoljunk azokra, akik nélkülöznek. Akiknek nagy segítség minden falat étel.

A Re-Formáló Egyesület jóvoltából nem nekünk kell megkeresnünk azokat, akik örülnének a még elfogyasztató finomságoknak: megyénkben 2 Enni adok ételdoboz is várja, hogy akiknek van, feltöltsék, akiknek pedig nincs, elvigyenek belőle. Jelenleg Bokodon, a Fő utca 25-nél és Tatabányán, a Bánhidai ltp. 207. közelében, a Máltai Játszótérnél elhelyezett dobozokba van lehetőségünk ételt rakni.

Ilyenkor karácsonykor sokan tesznek ételt a dobozba, év közben azonban többen vannak azok, akik vinnének belőle (Forrás: Kemma.hu)

Az országban felszerelt 65 doboznak jelenleg körülbelül a fele üzemel, a járvány ugyanis alaposan megtépázta az egyébként jól működő, „bejáratott” hálózatot. Mivel akadnak ideiglenesen leragasztott dobozok, Smudláné Fazekas Margit, a Re-Formáló Egyesület elnöke az javasolja, elérhetőségeiken mindenképpen érdeklődjön az, aki a két megyei, biztosan működő dobozon kívül másikba is vinne ételt.

Korábban például Esztergomban is működött doboz, ennek azonban jelenleg új helyet és „gondozót” keres az egyesület. A dobozokra ugyanis egész évben figyelni kell. Legjobb, ha állandó támogatóra is lelnek: egy olyan cégre, üzletre, amely az ott keletkező megmaradt étellel rendszeresen feltölti a polcokat. A bokodinak jelenleg is van gazdája, ám a tatabányai helyzete problémás, jövője bizonytalan. Pedig igény és szükség lenne rá a megyeszékhelyen is.

Az Enni adok ételdoboz egy 65x59x39 centiméteres szekrény, amely műanyagból készült fém megerősítésekkel. A szekrény vízálló és UV védett anyagból készült. Minden dobozhoz tartozik egy önkéntes csapat, amely naponta legalább egyszer, melegebb időjárás esetén naponta többször is látogatja, takarítja a dobozt, ellenőrzi a benne lévő élelmiszereket, ételeket.

Az Enni adok ételdobozba bárki betehet tartós élelmiszert, pékárut, zöldséget, gyümölcsöt, házi lekvárokat, befőtteket. A rászorulók pedig személyenként naponta 3 darabot vehetnek ki belőle. És hogy milyen ételt vigyünk a rászorulóknak, azt Smudláné Fazekas Margit úgy fogalmazza meg:

Csak olyan ételt adjunk, amit magunk is megennénk még.

A hideg évszakokban befőttes üvegben vagy tiszta, jól záródó dobozban főtt ételt is vihetünk a szekrénybe, fontos azonban, hogy ezekre minden esetben írjuk rá, hogy a benne lévő étel micsoda, és mikor készült. A nélkülözőknek segítséget jelenthet az iskolából épségben visszahozott tízórai is. Ha ezt adjuk oda, azzal a gyerekekben is tudatosítjuk, hogy a még elfogyasztható étel nem hulladék. A gyerekek ráadásul oklevelet is kaphatnak az egyesülettől adományukért, akik egyébként az iskolai osztályokra, közösségekre, mint örökbefogadókra is számítanak.

Az ünnepek traktái után sok családnál halmozódik fel annyi étel, amennyit ők maguk nem képesek elfogyasztani. A még ehető, gusztusosan másnak adható maradékokról érdemes ilyenkor időben döntést hozni. Jó, ha tudjuk: egy adag étel is sokat jelenthet valakinek. Nem csak karácsonykor.