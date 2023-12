A Közút válaszában ugyanis tájékoztatott minket arról, hogy a Tata és Komárom közötti mellékúton csütörtökön és pénteken, míg a Kocs és Nagyigmánd közötti mellékúton tegnap is több tonna aszfaltot dolgoztak be a hibák kijavítására. Így a korábban sok gondot okozó burkolathibák megszüntetéséről is gondoskodtak a szakembereik.

Mint a levelükben is említik, az elmúlt napokban és a következő időszakokban is, ahogy az időjárás engedi, vagyis csapadékmentes időben és nulla fok feletti hőmérséklet esetén továbbra is ütemezetten végzik majd a javítási munkákat.

A téli időszakban korlátozottabbak a lehetőségeik, mint tavasztól-őszig, mivel többnyire hidegaszfalttal dolgozhatnak, tekintettel arra, hogy a téli hónapokban a melegaszfalt keverő üzemek nagy része zárva tart. De mindent megtesznek annak érdekében, hogy a biztonságos közlekedés feltételeit az országos közutakon is biztosítani tudják valamennyi közlekedő számára.