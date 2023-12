A közlekedési társaság az őszi időszakban előre meghatározott ütemterv szerint ellenőrzi autóbuszait. Kiemelten figyelnek a gumiabroncsok állapotára, és beszerzik a téli üzemeltetéshez szükséges anyagokat, alkatrészeket. A nemzetközi járatokhoz használt járműveinket sáros és havas utakon is megfelelő menetbiztonságot nyújtó abroncsokkal szerelik fel, a belföldi járatok jellemzően négy évszakos gumiabroncsokkal közlekednek.

Öt milliméternél kisebb profilmélységű abroncsokkal nem indítanak járatokat, a kopott gumikat minden esetben cserélik. A gumiabroncsok cseréje már októberben elkezdődött, november végéig több mint 3000 abroncsot cseréltek. Az autóbuszok kizárólag működőképes fűtőberendezéssel közlekedhetnek, az elektromos autóbuszok pedig még a töltőn felfűtve, az első járat indulására előkondicionálva állnak napi forgalomba. A műszaki telephelyeken fagyszolgálat működik, hogy a járatok időben, biztonságosan indulhassanak.

A Volánbusz autóbusz-vezetői minden évben oktatáson vesznek részt, amelyen a téli közlekedés veszélyeire, az azok kezeléséhez szükséges vezetéstechnika alkalmazására és a téli üzemeltetéssel kapcsolatos előírások betartására készítik fel őket. A képzésen kiemelt hangsúlyt fektetnek a váratlan helyzetek kezelésére, a munkatársak problémamegoldó képességének fejlesztésére. Évente mintegy ezer autóbusz-vezető speciális vezetéstechnikai tréningen vehet részt a Hungaroring tanpályáján is.

A vállalat az autóbusz-állomások és a műszaki telepek hóeltakarítási és síkosságmentesítési munkálataira is felkészült, és feltöltötte a csúszásmentesítő anyagok készleteit is – ezzel is biztosítva a biztonságos közlekedés feltételeit.