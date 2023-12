Mint ismert, a Pilismarót és a helyi, illetve térségi turizmus fejlesztéséért, egészségmegőrző, természet- és környezetvédelmi tevékenységek elősegítéséért, valamint támogatásáért dolgozó szervezetnek az új hulladékgazdálkodási rendszer bevezetését követően június 21-én szüneteltetnie kellett az alumíniumdobozok átvételét. Ám az egyesület tagjai már akkor ötletelni kezdtek arról, hogy nem lenne szerencsés abbahagyni a tevékenységet. Döntésük részben azzal is magyarázható, hogy a helyi utcákon, de akár a természetben, a környékbeli, népszerű természeti képződményeknél, turistautak mentén is számtalan eldobált dobozzal találkozhatunk. Éppen ezért keresték a lehetőséget a további gyűjtésre.

Most közzétették azt is, hogy az eddig bevált gyűjtőpont továbbra is a Heckenast Gusztáv Községi Könyvtár udvarán lesz, egyébként a tervek szerint a kulturált gyűjtés céljából tárolót is fognak készíteni. Akinek nincs lehetősége elvinni a könyvtárhoz a dobozokat, azok továbbra is írhatnak üzenetet az egyesületnek a Facebookon, vagy segítséget kérhet a 30/179-58-86-os telefonszámon.