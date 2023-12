Megoldódhatott annak a néninek a lakhatási problémája, aki 2023 tavaszán bukkant fel a komáromi TESCO parkolóban. Erről a Bors számolt be, akik Komárom önkormányzatát is megkeresték. Mint megírtuk: a 84 éves Magdi néni április környékén költözött ki a komáromi TESCO parkolóba. A néninek fiatalok és járókelők segítettek, majd a cirkusztól egy sátrat is kapott. Hónapokig élt a néni a parkolóban lévő sátorban, az elmúlt napokban azonban nyoma veszett.