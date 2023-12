Az év utolsó tanítási napján, csütörtök délután tartották meg ünnepségüket, amit az iskola kórusának éneke nyitott meg. Varga Edit, az iskola igazgatója köszöntötte a rendezvény részvevőit, többek között Michl Józsefet, Tata polgármesterét.

– Karácsonykor visszatérünk azokhoz az értékekhez, amik a hétköznap rohanásában a háttérbe szorulnak. Jobban figyelünk családunkra, szeretteinkre. A Vaszary kórusa is jobban figyel másokra, hiszen több intézményben és a Kossuth téren is felléptek, hogy a karácsony varázsát vigyék el dalaikkal. Az emlékezés, az együttlét élménye és a boldogság érzése különbözteti meg a hétköznapoktól a Karácsonyt – mondta az igazgató, aki elárulta, hogy a héten az iskola alsósai már egy szép kis műsort mutattak be tanulótársaiknak, amikre az osztályok külön készültek.