Mekis toborzónapot tartanak január 17-én a gyorsétterem esztergomi egységébe szánt állásokkal kapcsolatban. A karácsony előtt megjelent közösségi oldalakon található hirdetésben diákokat céloztak meg a munkareklámmal. A szövegben elsőként a béreket mutatják, mely szerint az alapbér bruttó 1575 - 1743 forint/óra, délután bruttó 2047 forint/óra, éjszaka pedig bruttó 2205 forint/óra.

A hirdetésben ezután kifejtik, hogy miért éppen a McDonald’s diákmunka a jó választás. Az indokok között szerepel, hogy a munkabeosztás rugalmas, melyet a dolgozó alakíthat ki, a munkahely nem stresszes, iskola mellet is végezhető, így a tanulás mellett pénzt is tud keresni a diák. Ez utóbbi kategória – a diák – s pedig a 16 éven felüli fiatalt jelöli. A kiírásban azt is belefogalmazták:

A Meki lehet akár a karriered ugródeszkája is. Sokan diákként kezdték, akiknek ma már saját irodájuk van.

A hirdetés iránt érdeklődők az Eudiákok Facebook-oldalán kaphatnak bővebb, részletesebb információt, illetve ugyanitt kell egy kattintással jelentkezni a McDonald’s esztergomi új éttermének állásaira.