Az általános vélemény – a statisztikákra támaszkodva – az volt, hogy nem. Nos ezek után megkaptuk 23-án az égi áldást, nem is akármilyen mennyiségben. Tata és Tatabánya térségében szinte egész nap hullott a hó, közlekedni is alig lehetett. A gyerekek nyilván nagyon örültek, hiszen hosszú évek után ismét lehetett szánkózni, és a vizes hóból könnyű volt hóembert is építeni. S bár okozott kellemetlen pillanatokat is hirtelen jött és szokatlan mennyiségű havazás, azt hiszem összességében jó, hogy így alakult. Hiszen a karácsony mégiscsak fehérbe öltözött tájjal az igazi.