– Ha szeretnénk megbizonyosodni arról, hogy valós oldallal van dolgunk, akkor érdemes megnézni a cég weboldalát, az impresszumot, hogy mi a cég neve és elérhetősége, vagy hogy kik fejlesztik. Ha ezek hiányosak az már egy jó alap a gyanakvásra. Illetve érdemes rákeresni a "játékfejlesztő" cég nevére és a korábban fejlesztett alkalmazásai nevére is, akárr a hivatalos alkalmazás boltokban is. Ha egy valós csapatról van szó biztos, hogy rengeteg hivatkozást találunk, ami róluk szól. Ha csak a weboldalukat adja ki a kereső és az is hiányos, vagy kamuszagú, akkor jobb ha elfelejtjük az ő fejlesztéseiket – tanácsolta Ákos.