Felmérés is készült

Az NMHH a veszélyes online kihívások hazai megjelenési formáiról szóló kutatásában több mint 1300, 11–17 éves diákot kérdeztek meg. Az MTI szerint a felmérés rávilágított arra, hogy a megkérdezettek többsége a népszerűbb közösségi oldalak, például a Facebook, a YouTube, vagy a TikTok aktív felhasználója. Ezek közül a YouTube és a Facebook Messenger emelkedik ki. Előbbit a megkérdezettek 75 százaléka használja, az utóbbit 74 százalék, de ma már a TikTok is rendkívül felkapottnak számít, a válaszolók 60 százaléka napi szinten látogatja. A kutatásból megtudhatjuk, hogy egy átlagos napon a tíz legnépszerűbb pornográf tartalmú weboldal csaknem 620 ezer magyar figyelmét köti le, egy hét alatt pedig mintegy 1,7 millió felhasználóét. A megkérdezettek 72 százaléka hallott már valamilyen online kihívásról, a legtöbben a közösségi médiából és a barátaiktól, ismerőseiktől értesültek a feladatokról. Az összes megkérdezett 58 százaléka látott is ilyet, sőt, 38 százaléka olyat is, amely a feladatot teljesítő gyerek számára akár veszélyes is lehetett.