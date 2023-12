Az intézmény udvarán kora délután kezdődött el a program, ahol a Kesztölci Kiserdei Óvoda Szülői Munkaközösségének jótékonysági játékvására, az IRMÁK Nonprofit Kft. lakóotthonaiban élők jótékonysági vására is fogadta az érdeklőket. Salánkiné Radovics Mónika fonott kosarakkal, Kara Katalin Karácsonyi plüss manókkal, Antal-Simonek Mária goblenekkel érkezett, a Szabó méhészet mézet és viaszgyertyákat hozott, Kállai Anna kézműves csokoládé hópelyhekkel jött a vásárra. Az Erdészházban Mihov-Pánczél Mariann ékszereket, Deák Anikó festményeket és egyedi tervezésű táskákat árult, valamint szintén az Erdészházban berendezett karácsonyi háttér előtt közös fényképeket lehetett készíteni a mikulással.

A helyszínen az Erika Cukrászda révén többek között réteseket, habkarikákat és bejgliket is lehetett vásárolni. Kürtöskalács és lángos mellett a Szivek Pince borait, illetve forró teát is fogyaszthattak a jelenlévők. A cukrászda a közelmúltban sikert is elért: aranyérmes lett a bejglijük.