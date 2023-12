Az első fotó 1948-ban készült, a csoport Népházban rendezett első kiállítása után. Említést érdemel az első sor közepén lévő fiatal fiú, aki a 13 éves Sterna Ferenc. A szobor előtt Luzsicza Lajos, jobbra Brém Ferenc és Krajcsirovits Henrik. A második kép az ötvenes években készült, a Tulipános Ház egy kiállításának megnyitója alkalmából az épület teraszán. Balra a szélén áll Sebestyén Ferenc képzőművész, fotós, az oszlop mellett hátul Fábián Imre, aki sztahanovista vájár is volt.

A Palás Tóni című rajzfilm készítői is a művészkör tagjai voltak. A kisfilmből több kép is látható. Írta és rendezte Fábián Imre, fényképezte Troll István, üzemi szakmunkás.

A következő kép 1960 körül készült, Krajcsirovits Henrik látszik rajta középen, aki éppen magyaráz. Látható Révész Napsugár is egy fotón Kovács Gáborral. Mindketten ismert művészek. S betekinthetünk egy villanás erejéig a terembe, ahol a művészeket is látjuk alkotás közben. A 60-as években készült színes csoportkép jobb szélén például Hatrapál József (Öcsi) alkot.

Az utolsó kép is a hatvanas évek közepén készült egy kiállítás megnyitón a Népházban kialakított művész presszóban. Balról Hatrapál József, mellette Sebestyén Ferenc és Tóvárosi Rezső látszik. Tóvárosi egy alkotása a Füzes Utcai Általános Iskolában is látható.