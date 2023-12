Tata város közösségi oldalán számoltak be arról, hogy a második adventi gyertya is felgyulladt ma a Kossuth téren. Korábban a Kemma.hu is írt arról, hogy december 2.-án, délután gyújtották meg az első adventi gyertyát Tatán és Bálint atya megáldotta az új betlehemet Tatán, a Kossuth téren. Az atya elmondta, hogy 800 évvel ezelőtt állította Assisi Szent Ferenc az első betlehemet, azokban még élő állatok és személyek szerepeltek. Azóta több ezer fajta betlehem készült már az egész világon, amikbe minden nép belevitte a saját egyéniségét. V. Smídt Róbert szőgyéni szobrász és fafaragó művész által készített alkotásban is jól láthatók a magyar népi motívumok.

Mint mondta: ez azért is van, mert minden nép szeretné magáénak érezni Jézust, szerette volna, ha náluk születik meg. És el kell gondolkodnunk azon, hogy ha a szegény család hozzánk kopogtat be az ajtón, mi hogyan cselekszünk. Segítünk-e nekik, vagy elzavarjuk, ahogy azt 2000 évvel ezelőtt is tették.