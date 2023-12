Ha már zene: a tatai, újévi jótékonysági koncerten január 5-én a 100 Tagú Cigányzenekar lép majd fel a Güntner Arénában, hogy támogassák a Menner Bernát Alapfokú Művészeti Iskola új hangversenyzongorájának megvásárlását. Ha valaki klasszikusabb, hagyományőrző programot keresne, neki is érdemes Tatán választania: 6-án hagyományos üstös szappankészítésen lesz a Kenderke-műhelyben, valamint Michl Éva keramikussal szappantartót is lehet majd készíteni.

A Malom és Kacsában január 10-én Katona Csaba stand-up-os fűszerezi majd meg poénjaival a Fergeteges Vacsoraestet. Lesz itt szó gasztronómiáról, történelemről és borokról is. Az évváltás egyébként a nagy fogadalmak és tervek időszaka is. Valószínűleg ezért indul kezdő test-összerakó jógatanfolyam is 11-én a városban, a Buddha Gymben. Érdekesség: csütörtönként vannak ezek az alkalmak, és ezeken a napokon szokott lenni élőzenés vacsoraest is a Malom és Kacsában. Így testnek, szellemnek, ínyenc énünknek is kedvezhetünk, pláne, hogy az ételintoleranciával együttélőknek, tudatos életmódváltóknak is kedvez séfjük.