Az első, amelyben Márton a ludak között bújt el, arra tanít, hogy szerényen éljünk, próbáljuk elhárítani a világi hívságokat, és csak akkor fogadjuk el a megtiszteltetést, ha meggyőződtünk róla, hogy valóban szükség van ránk. A másik, amelyben a koldusnak adta a köpenye felét, azt mutatja meg, hogy legyünk könyörületesek, figyeljünk a másikra, de ne a saját érdekeinkről való teljes lemondás árán. Tegyünk másokért, de ne feledjük el önmagunkat sem.

A Márton napi fényt Kluber Petra és Wéberné Kürti Anna felkészítésében a Környei Hagyományőrző Német Nemzetiség Gyermekcsoport varázsolta apró mécseseikkel, s bájos előadásukkal a színpadra, a szívekbe, utánuk a tardoskeddi Rozmaring Dalkör sarkallta vastapsra a közönséget szlovák és magyar énekeivel.

Első alkalommal mutatkozott be a környei Senior Örömtánccsoport, amely heti rendszerességgel tartja találkozóit a Művelődési Házban Hegyiné Mohos Judit vezetésével. A vezető elmondta, hogy országszerte már nagyjából háromszázan tanítják a senior örömtáncot, amely a korosztály számára készült koreográfiákkal hozzásegíti a résztvevőket, hogy az egészségükért táncoljanak.

A Csolnoki Német Dalkör tagjai vidám énekeikkel fokozta tovább a hangulatot, dalcsokruk végén a hölgyek még a piros, a szoknyáik alatt viselt pántlikáikat is megvillantották az urak örömére, majd következett a tíz esztendős Schwung Tanzgruppe.

– Tíz éve Eck Csaba és Marika álmodtak egy nagyot, és baráti körükből összegyűjtötték a táncolni vágyó párokat, akikből aztán megalakult a Schwung Tanzgruppe – tekintett vissza Ekési Katalin, akit 10 évvel ezelőtt keresték meg, hogy vállalná-e a számukra táncok betanítását. Mint mondta, azóta is nagy örömmel tesz eleget a kérésnek. Az egy évtized alatt 14 koreográfiát sajátítottak el, repertoárjukban megtalálhatóak polkák, keringők, bajor jellegű vidám táncok. Heti rendszerességgel próbálnak és természetesen fellépéseket is vállalnak a helyi és környékbeli rendezvényeken. Céljuk nem csupán a hagyományőrzés, hanem hogy a szürke hétköznapokban vidám, örömteli órákat varázsolhassanak, és aktívan bekapcsolódhassanak a helyi nemzetiségi kulturális életbe. Tíz évvel ezelőtt nem is gondoltam volna, hogy ez a csapat olyanná válik számomra, mintha a kis családom lenne – fogalmazott meghatottan Ekési Katalin, mielőtt a tánccsoport az eddig elsajátított vidám és vérpezsdítő koreográfiákból nyújtott át egy csokrot a közönségnek.

Az idén 30 éves Környei Német Nemzetiségi Dalkör előadása után a nemzetiségi önkormányzat egy hatalmas tortával, a Németek Baráti Köre és Kultúregyesülete pezsgővel köszöntötte az ünnepelteket, Beke László polgármester pedig egy sörökből, sörperecekből összeállított, tekintélyes súlyú ajándékkosárral, s azzal a kívánsággal, hogy – a tánccsoport nevéhez méltón – a következő évtizedekre is őrizzék meg a lendületüket, s gyarapítsák a vidám, magával sodró fellépéseik sorát.

A Német Nemzetiségi Önkormányzat idén is pályázatot hirdetett azon tanulói jogviszonnyal rendelkező környei fiatalok számára, akik sikeresen tettek német nyelvből középfokú nyelvvizsgát. A pályázat feltételeinek Fülöp Hanna Sára felelt meg, őt részesítette jutalomban Tirhold Kármen a rendezvényen, ahol Dörner István elnök a kultúregyesület 50. házassági évfordulóját ünneplő tagjait, Hruby Zoltánt és feleségét is köszöntötte.