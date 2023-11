Péter Melitta évek óta foglalkozik a gyászfeldolgozással. Olyan embereknek próbál segítséget nyújtani, akik valamely traumatikus élmény megküzdési folyamatában elakadást észlelnek önmagukban. Mint mondja: a gyász nem feltétlen köthető a halálhoz. Érezhetjük a pszichoszomatikus tünetek megjelenését akkor is, amikor munkahelyünket veszítjük el, vagy az iskolai légkörből kilépve hirtelen belecsöppennünk a felnőttek világába, de akkor is, amikor egy hosszan tartó szerelemnek vége szakad.

Beszélgetésünk elején a meditáció erejéről értekeztünk, majd arra kerestük a választ, hogy honnan tudhatjuk mi magunk, hogy még dolgunk van a gyásszal. Szó esett arról is, hogy milyen elakadások lehetnek a gyászfeldolgozás folyamata alatt. Péter Melitta a beszélgetés ezen pontján részletes bemutatást nyújt a hallgatóknak, hogy hogyan is néz ki egy ilyen ülés, s hogy milyen technikákkal és eszközökkel segítheti utunkat a szakember. Végül pedig azoknak, akik érintettek vagy akiket érdekel téma, egy szakirodalmi ajánlással is készültünk.

És hogy mit üzen mindazoknak, akik félnek elindulni a gyászfeldolgozás folyamatán, vagy tartanak a megítéléstől és a társadalmi nyomástól? Miért érdemes mégis meglépni azt a bizonyos első lépést?

Önmagukért. Azt gondolom, hogy ez a legfontosabb. Ha mi jól vagyunk saját magunkban, akkor a környezetünknek akár támaszai is lehetünk és biztos, hogy az életünk pozitív irányba fog elindulni.

