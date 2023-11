A kézműveskedést kedvelő gyerekek állatokat, szellemeket, könyvjelzőket és papírtököket készíthettek a halloweeni délutánon.

Székely Laura gyermekkönyvtáros elmondta, a Feszty-iskola elsősei is náluk jártak, de sok család érkezett hozzájuk egyénileg is, főként óvodás és alsós gyermekekkel. A gyermekkönyvtárban sokszor szerveznek ehhez hasonló tematikus programokat, amelyeknek sok visszatérő látogatója van. Több résztvevő nem csupán a kézműves foglalkozásokra jár a gyermekkönyvtárba, hanem rendszeres olvasóként is.