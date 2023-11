A Generációk Találkozásán fiatalok és idősebbek közösen tölthettek el egy fantasztikus napot. Az eseményen nem csak az eszüket, hanem bizony az izmaikat is megtornásztatták közösen. A fiatalokból és idősekből álló vegyes csapatok ugyanis egy vetélkedőn, illetve egy sportversenyen is kipróbálhatták magukat.

A rendezvény megnyitóján többek között beszédet mondott Michl József, Tata polgármestere aki elmondta, hogy a vármegye szervezésében ez az első ilyen esemény, aminek ötletéhez külön gratulált.

– Mi úgy nőttünk föl, hogy körbevett minket a nagy család, nagymamák, nagypapák. A generációk együttműködésében én magam is családapaként, nagypapaként mindennapos élményekben van részem. Nagyon jó dolog nagyszülőnek lenni. Egész életemben az volt bennem, hogy én nagyon jó nagypapa akartam lenni – árulta el a polgármester. Hozzátette: Tatán két nyugdíjasklub is működik, és öröm látni, hogy a környező településekkel közösen ők is részt vesznek az eseményen.

– A fiatalok élvezhetik, hogy unokaként most ott lehetnek a csapatokban és segíthetik az idősebb generációt. Az idősebbek meg élvezik azt, hogy a bölcsességükkel segíthetik a fiatalokat. Mindent át kell adnunk a gyerekeinknek, az unokáinknak ahhoz, hogy ebben a mostani nem könnyű világban a mi megszerzett tudásunkat, tapasztalatainkat fel tudják használni – tette hozzá a városvezető.

Együtt a generációk A Generációk Találkozása rendezvényen sport és szellemi vetélkedőn is kipróbálhatták magukat a résztvevők. A vármegye különböző településeiről érkező csapatokban mind a fiatalok, mind az idősebbek aktívan kivették a részüket. A kis tornateremben volt labdarúgás, célbadobás, íjászat is, ahol bizony az idősebb korosztály sem vallott szégyent. A vetélkedők után kultúrcsoportok előadásával folytatódott a műsor, majd a generációk közösen nézhették meg a Made in Hungaria című musicalt.

A programon köszöntöt mondott Popovics György, a vármegyei önkormányzat elnöke is, aki elárulta, hogy már bizony betöltötte a 62. évet, így már ő is szépkorúnak számít.

– Ez már a hetedik rendezvényünk, ahol a megyei identitás program keretében találkozunk. Egy plusz támogatásnak köszönhetően lehetőségünk volt egy záró eseményt szervezni, akkor jött az ötlet, hogy csináljunk egy Generációk találkozóját, hiszen így kerek az élet. A fiatalok, a dolgozó korosztály és az idősek számunkra mind, mind fontosak. És fontos a játék, a verseny, a kultúra és a tudás is, amivel a mai rendezvényen mind találkozhatnak, ezeket az élményeket közösen élhetik meg a fiatalabb és az idősebb résztvevők is – magyarázta az elnök.