A tatai dandár számolt be arról közösségi oldalán, hogy az MH Szárazföldi Parancsnokság alárendeltségébe tartozó alakulatok vezetőinek részvételével tartottunk tüzér szakmai napot Bakonykútiban. A résztvevők közelről is megismerkedhettek a PzH 2000 önjáró löveggel. Illetve hírt adtak arról is, hogy Dr. Böröndi Gábor vezérezredes a Honvéd Vezérkar főnöke tett látogatást az eVA BG többnemzeti harccsoportnál, ahol megtekintette az éleslövészettel egybekötött harcászati foglalkozást is. De Lőrincz Gábor dandártábornok, a Magyar Honvédség Szárazföldi Parancsnokság parancsnoka, a tatai dandár egykori parancsnoka is megtekintette az ADAPTIVE HUSSARS 2023 gyakorlaton résztvevő katonák kiképzését, többek között a magyar és az olasz erők éles lövészetre való felkészülésének főbb mozzanatait a Bakonykúti lőtéren.

Mint arról korábban beszámoltunk: az MH Böszörményi Géza Csapatgyakorlótér Újmajor tábor ad otthont az ADAPTIVE HUSSARS 2023 gyakorlat egyik NATO elemének, a többnemzeti zászlóalj harccsoportnak. A Magyar Honvédség alakulatai és a nemzetközi állomány mellett ugyanakkor idetelepültek az MH Ludovika Zászlóalj végzős hallgatói és a területvédelmi ezredek katonái is. A lövész és a harckocsi század harcalaki foglalkozásokat tart, illetve a rendszeresített fegyverzet-technikai eszközeit méri be, a török század pedig - a horvát egység vezetésével - elméleti és gyakorlati képzéssel készül a tábor őrzés-védelmére.