Tudtad, hogy várkapitányok még ma is léteznek? Amberger Dániel több mint két éve a Cseszneki vár kapitánya. És nem csak a várban, de a TikTok-on is fent van.

Amberger Dániel olyan TikTok-oldalt üzemeltet, amelyen nem csak mókás videókat oszt meg, de ismeretterjesztő információkat is. A trendi, rövid felvételekre pedig egyre többen kíváncsiak. Dani, a kapitány többek között azt is megmutatta követőinek, hogy a Bakony, a Vértes és a Gerecse is látható „várából”. És ez még nem minden.

A kapitány egy másik videójából azt is megtudhatjuk, milyen filmeket forgattak a Cseszneki várban. Például a Valahol Európában című, 1947-ben forgatott és 1948-ban bemutatott magyar filmdrámát, amely azért is különleges, mert néhány ikonikus jelenetét vármegyénkben, Várgesztesen forgatták.