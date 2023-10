Talán maguk a szervezők sem méricskélik már, hogy milyen részvételi, bevételi számokkal vívja ki magának évről-évre a figyelmet a Simon Júda vásár. Árusokban, attrakciókban, portéka- és szolgáltatásválasztékban nincs hiány, miként érdeklődő tömegben sem. A sokezer fő által látogatott négynapos rendezvény ezúttal még szerencsés is volt, hiszen a kormányváltással foganatosított határellenőrzéssel sem éltek a szlovákiai hatóság emberei, az Esztergom felől érkezőknek nem kellett a határnál semmilyen kontrollal miatt várakozniuk.

A párkányi gigaexpó – ha szabad ezt mondani rá – továbbra is alapvetően a kézművesek parádéja, akik mellett nagy számban szerepelnek a különféle „kortárs” iparcikk, ruházat, konyhafelszerelés, játék, édesség, bizsu, ékszer, dísztárgy, ruhakiegészítő, valamint étel és ital árusok. A sor a sétáló utca belvárosi szakaszától nézve észak-nyugati irányba tartó nagyon hosszú szakaszon szinte végtelen, vagyis hát annak tűnik, és persze az egyre ismétlődő árufélék garmadája a vállalkozókedvű vásárlátogatóban azért amolyan kellemetlen zsongást is képezhet a fejben, ha végiggyalogolja a hosszú kilométereken át tartó standsort. Idén az Ister-Granum Eurorégió is külön sátorban jelenítette meg a Duna két partján lévő tagtelepüléseinek kézműves kínálatát, melyben ékszerek, ételek és italfélék is helyet kaptak.

A 2023-as Simon Júda a híres dunai korzórészen egy retro „Luna Park”-kal bővült ki, melynek több értelemben is legnagyobb látványossága az óriáskerék volt. Emellett kicsik és nagyok számára még rendelkezésre állt a klasszikus dodzsem, az elvarázsolt kastély egy frissített változata, szédítő, több emeletes magasságokba himbálódzó óriáshinta, illetve a különféle ügyességi és erőnléti masinák, körhinták, hullámvasutak egész sora.