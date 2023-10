Már meg sem tudom számolni, hogy hányszor jártam a vásáron, de érdekességekből sosincs hiány. Az ördögbot volt most az egyik sláger, többen is megpróbálkoztak az egyszerűbb trükkökkel. Az autója csomagtartójából vattacukrot készítő férfi is igazi látványosság volt, többen körbeállták, míg elkészült az édesség. A vérszerződéses korsó, a vármegyés kirakó és a számtalan magyar zászló is mindig jelzi: ugyan átugrottunk egy másik országba, de mégis otthon vagyunk. A könyves standnál Nemere István író is dedikált, aki kis túlzással szinte alig pihentette a tollát.

– Nem igaz már, hogy nem hagynak tökmagozni – mondta egy felvidéki árus, aki morcosan kiköpte a magot a szájából, majd pókerarccal és hamis mosollyal állt vissza a pultba. Bizony, ami a vásárlóknak élvezet, az az eladóknak nem annyira, a lelkesedés egy-két nap után bőven alább hagy.

Estére a fürdőnél felállított játékokra és a Duna partnál álló „mini vidámparkra” terelődött a figyelem. Bizony, a Párkány Eye jól mutat a sétánynál, csak kár, hogy a bazilika díszvilágítását nem kapcsolták fel. Reméljük, a szervezők jövőre is ott állítják fel a szerkezetet, talán jövedelmező is lenne, ha a magasból csodálhatjuk meg a hidat és Esztergom fényárban úszó ékességét.