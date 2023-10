– Többször egyeztetünk a megrendelővel az elkészülés előtt. Nyilván vannak esetek, amikor nem engedhetem meg magamnak, hogy hibázzak. Például egy utolsó hajszálnál, nem ronthatok. Éppen ezért több mintadarabot is elkészítek a véglegesítés előtt. Volt, hogy a kutyám hasonló színű szőrszálát használtam próbának. Érdekesség, hogy a gyerekeim is tudják, mikor készít anya ékszert, mert akkor többször veszek tőlük mintát és megnyírom őket – teszi hozzá, miközben arra a kérdésünkre is válaszol, főállású anyukaként mennyire lehet összeegyeztetni a családot a munkával.

Kinőtte műhelyét

Ribai-Földi Alexandra hat évvel ezelőtt kezdett foglalkozni különleges ékszerekkel. Kezdetben állatszőrök és fogak felhasználásával készültek. Eltelt néhány év, 2020-at írtunk, amikor férje tanácsát meghallgatva, érdeklődni kezdett a kegyeleti ékszerek iránt. – A gondolatot hamar tettek követték és a világhálón kezdtem kutakodni a kegyeleti ékszerek után – folytatta Alexandra, akinek ebben az időben érkezett első ilyen jellegű megrendelése. Vallja, sosem felejti ezt a munkát, de arra gondol, hogy munkája megkönnyítheti a gyászfolyamatot. Egy utolsó hajszálból készült karkötő pedig hatalmas örömet jelenthet a megrendelőnek. – Többek között öntőformákra van szükségem a műhelyben, csiszolókra megannyi fejjel, amiket polírozáshoz, csiszoláshoz, vágáshoz és a fúráshoz használok, valamint vákuumkamrára, hogy megfelelő formába tudjam hozni az anyagot. Speciális pörgetőgép és díszítőelemek garmadája is megtalálható. Némi túlzással, de még a plafonról is lógnak a gépek és eszközök. Kinőttem – zárja szavait az emlékek ékszerekbe foglalója.

– Akkor dolgozom, amikor a család alszik. Éjjel. Ebben a szakmában erős a szeptember, mert indul a karácsonyi szezon. Mondhatni a közepén járunk, de örömmel tölt el, hogy sok családnál szentestén és a fa alatt ott lehet az én ajándékom is – árulta el Alexandra, aki eddig több ezer ékszert készített már kertvárosi műhelyében. Azt mondja, egy ilyen típusú ékszer ára legalább 10-15 ezer forint, aminek ára természetesen mérettől, színtől és formától függ.

– Speciális anyaggal dolgozom, legtöbbször fehér, fekete vagy átlátszó háttérrel. Jól tudom, hogy a folyékony alapanyagból mekkora adagot kell kikeverni, mielőtt öntőformákba vagy fémalapokba kerülne. Általában többet kapok, mint amiben megállapodtunk. A maradékot nem őrzöm meg, mindig visszaküldöm. Négy-hat hét elteltével tudom átadni az ékszert a megrendelőnek – jegyzi meg Ribai-Földi Alexandra, akit eleinte megviselt, ma már nem, ha hamvakkal kell dolgoznia. Azt mondja, legtöbbször tudja az elhunyt nevét, mert sokan kérik, hogy tüntesse fel az emléktárgyon vagy ékszeren. Most például egy gombot kell keretbe foglalnia, az is egy emlék. A halálig vezető történettel viszont a legtöbb esetben csak később szembesül.

– Soha nem kérdezek semmit. Az ékszer elkészült, átadom és a legtöbb hozzátartozó akkor nyílik meg. Akkor mesél az elhunytról. Ismerősét szerencsére még nem kellett elkészítenem és olyan helyzetben sem vagyok, hogy saját részre kellene készítenem ékszert. Olyan viszont már előfordult, hogy ismertem a baleset konkrét történetét. Kicsit megrázó volt, de hatalmas figyelmet igényel a szakma és ez segített továbblendülni, a koncentráció volt a segítségemre – árulta el a tatabányai édesanya, aki jó munkakapcsolatot ápol a többi szakmabelivel. Azt mondja, íratlan törvény, hogy egymás munkáit tilos mintázni. Így nem a többiektől szerez inspirációt, hanem inkább az önfejlesztésben hisz.