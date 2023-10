Tatabányai 4x4 Terepjárós, Polgári Védelmi és Önkéntes Tűzoltó Egyesület számolt be arról közösségi oldalán, hogy egy földön fekvő férfira lett figyelmes az egyesületük elnöke egy forgalmas csomópontnál.

Mire az autójával megfordult, addigra egy betegszállítós autó is megállt és a sofőrje azonnal hívta a 112-öt. Mint írták: a földön fekvő férfi összefüggéstelenül beszélt, ittas állapotban volt, valamint elmondása szerint gyógyszert is vett be.

A mentők kiérkezéséig a két szemtanú tartotta a kapcsolatot a mentőszolgálattal, valamint a férfira vigyáztak, gyors betegvizsgálat után a kihűlés ellen pokróccal betakarták.