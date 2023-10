Mint, ahogyan arról az AvEnGarde Vívó Sportegyesület hivatalos közösségi oldalán beszámolt, ennyit még nem készültek egyetlen versenyükre sem.

A szülők, már nyáron nekiláttak, hogy pódium pástot építsenek a gyerekeknek, amiért nem győzök hálálkodni, nagyon jól esik látni ezt az összefogást. Körülbelül ezzel egyidőben vettük fel a kapcsolatot Polgármester Úrral, mert szerettük volna elérni így 6 év után, hogy legyen egy állandó versenyhelyszínünk. Sinkovitz Zoltán Polgármester Úr támogatásáról biztosított és sikerült is megkötni a szerződést, amiért megint csak nagyon hálás vagyok

– olvasható a posztban.

Forrás: Avengarde Vívás/Facebook

Először a Törpi A és B korosztály vívói léptek pástra.

A Törpi lány “A“ eredmények a következőképpen alakultak: Gyécsek Janka harmadik, Kapinay Hanna ötödik, Horváth Abigél hetedik, Széles-Budai Anna nyolcadik, kishúga Kincső pedig a kilencedik helyen végzett.

A Törpi lány “B“ korosztályban a következő eredmények születtek: Horváth Abigél harmadik hely, Kapinay Hanna negyedik, Gyécsek Janka ötödik, Széles-Budai Anna hetedik, Széles-Budai Kincső pedig nyolcadik lett.

A Törpi “A “ korosztályban három fiú lépett pástra az egyesület színeiben, második versenyük volt igazolt vívóként. Riklik Zalán a negyedik helyen, Egri Ádám a kilencedik, Patkó Levi pedig a tizennegyedik helyen végeztek.

A díjakat Sinkovicz Zoltán, Kisbér város polgármestere adta át.

A Törpikék két csapattal is pástra léptek.

A serdülő lány korcsoportban az egyesületből Tóth Eszter indult, aki magabiztosan állt helyt a körben és a táblán egyaránt, és a dobogó legfelső fokáig meg sem állt.

Serdülő fiúk közül Vásárhelyi Patrik a körben kettő asszót vesztett. A táblán az Tom-Ferr vívójától kapott ki 9:15-re.

Serdülő csapatban Tóth Eszter Börcsök Lélával, Hegyi Dorkával, Tímár Júliával állt pástra, és a negyedik helyet szerezték meg.

Ismét indították az FFA versenyszámukat. A legidősebb felnőtt, a legfiatalabb induló pedig Törpi korosztályos volt a mezőnyben. Az AvEnGarde színeiben a legjobb eredményt Egri Fanny érte el, a dobogó harmadik fokára állhatott fel.

Az aranyérmet a két Avengarde-os fiúból Patrikból és Áronból a honvédos Molnár Lehellel kiegészülve nyerte csapatunk.

A GP első fordulójára a fiatal vívók nagy örömére egy meglepetés vendég is érkezett. Koch Máté a júliusi milánói olimpiai kvalifikációs vívó-világbajnokságon aranyérmet nyert a férfi párbajtőrözők egyéni versenyében. Ezúttal pedig ellátogatott a Zsivótzky Gyula Sportcsarnokba Börcsök Imre invitálására, és személyesen adta át a díjakat a serdülő lányoknak, az elsőtől harmadik helyezettig. A fiúkat és a gyermek csapatot szintén a világbajnok díjazta. Ezután nagy izgalommal, de igazán bátran kérdéseiket is feltették a Vasas vívójának. Ahogyan az egyesület oldalán is olvasható: