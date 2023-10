Az Oroszlányi Erőmű területén tartott tájékoztatón Dr. Koncz Zsófia parlamenti államtitkár, miniszterhelyettes a korábbi célkitűzésekről elmondta, hogy a kormány elsősorban az atomenergia és a napenergia kettősére támaszkodva erősíti a hazai önellátási képességeket. Hozzátette, hogy 2030-ra 6 ezer megawattnyi energiafelhasználással és 200 ezer háztartási méretű kiserőművel számoltak, ami már most jól látható, hogy a céldátumnál jóval korábban teljesül.

Az államtitkár kiemelte azt is, hogy szeptemberig nagyobb léptékben bővült a napenergia kapacitás, mint eddig bármikor. – Júniusra a hazai ipari naperőművek beépített kapacitása felülmúlta a 3 ezer megawattot, júliusban viszont már átlépte az 5 ezret – mondta a tájékoztatón Dr. Koncz Zsófia. Mint hangsúlyozta, a napelemes bővülésnek és a Paksi Atomerőműnek köszönhetően hazánk egyre gyakrabban képes a villamosenergia felhasználását akár több órán át teljes egészében fedezni, természetesen ha süt a nap és elképzelhető a külföldi export is. Hozzátette: a klímapolitika célokban és a gazdaság növekedése iránt elkötelezett a kormány a jövőben is. Bevezetik a 75 milliárd forintos Napenergia plusz programot, ami a napenergia tárolásának kiépítését irányozza meg a háztartásokban.

– Örömünnep a mai – vette át a szót Dr. Kiss Csaba, az MVM termelési vezérigazgató-helyettese. Elmondta, az egységek 720 megawattóra villamosenergiát termelnek, így évente 300 család energiafogyasztását fedezik.